يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 09:29 مساءً - يضرب عالمي العاصمة موعدًا جديدًا مع الإثارة حين يحل ضيفًا ثقيلًا على نادي الخلود فوق أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مهمة لا تقبل أنصاف الحلول لرفاق جواو فيليكس، فالنصر الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة يدرك تمامًا أن أي تعثر في هذه الجولة التاسعة عشرة قد يعني الابتعاد أكثر عن سباق الصدارة المشتعل بين الهلال والأهلي.

مواجهة اليوم بين النصر والخلود يتوقع أن يغلب عليها الطابع الهجومي من جانب النصراويين، بينما سيعمل الخلود على استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعرقل مسيرة الضيوف وتحسن من وضعيته في جدول الترتيب العام للمسابقة.

ويتسلح فريق الخلود في مباراة اليوم أمام النصر بتاريخه وتفوقه المباشر في المواجهات السابقة، حيث يسعى لانتزاع النقاط الثلاث والضغط على مراكز المقدمة، مستغلًا الحالة الفنية العالية التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة ورغبته الجامحة في تقليص الفارق النقطي مع المتصدر.

موعد مباراة الخلود والنصر في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق دوري روشن ومحبي النصر صوب ملعب اللقاء مساء اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث أعلنت لجنة المسابقات أن صافرة البداية ستنطلق عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يعادل السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخلود ضد النصر

ستكون مباراة النصر والخلود منقولة حصريًا وبشكل مجاني عبر شاشة قناة ثمانية 1 الناقل الجديد لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتيح الشبكة إمكانية مشاهدة المباراة عبر منصاتها الرقمية للبث المباشر، لضمان وصول الحدث لكافة عشاق الكرة السعودية في كل مكان.

من هو معلق مباراة النصر والخلود اليوم؟

وقع اختيار شبكة قنوات ثمانية على المعلق الرياضي سليمان الشريف ليكون واصفًا ومؤديًا لهذه الموقعة الكروية بين النصر والخلود، حيث سيصحب الجماهير في رحلة من الحماس والتحليل اللحظي لمجريات اللقاء، وسيركز الشريف على استعراض موازين القوى بين الفريقين، خاصة مع سعي النصر لتعزيز سجله التهديفي ومواصلة هيمنته التاريخية على مواجهاته ضد الخلود.