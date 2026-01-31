تفسير الأحلام لابن سيرين: رؤية الخدوش في المنام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:29 صباحاً - رؤية الخدوش في المنام قد يشير تفسيرها في غالبية الأحيان إلى ضررٍ في كلام أو طعن، والذي يكون الرائي معرضًا له، وقد يكون تفسير الحلم على العكس تمامًا ويحمل الكثير من الخير للرائي، كما قد يرى أنه يخدش نفسه أو أحد ما يخدشه، كما قد يختلف موضع الخدش في جسم الرائي، لهذا لا بد من الاطلاع على التفسيرات التي جاءت حول حلم الخدش عبر الموضوع التالي.

رؤية الخدوش في المنام لابن سيرين والنابلسي

يذهب ابن سيرين في تفسير رؤية الخدش بالمنام إلى أنه دلالة على كلام أو طعن في الرائي، أو شخص يتربص به.

كما يعني الخدش في الحلم وفقًا لتفسير النابلسي الضرر الذي يلحق أموال الرائي أو معارفه.

الجبهة المخدوشة في الحلم دلالة على قصر العمر والله أعلم، أو قد يشير إلى سمة سيئة في الرائي مثل كونه بخيلًا.

إذا رأى النائم أن أحدًا يخدشه ويُخرِج ذلك دمًا أو قيحًا أو صديدًا، فهي دلالة على أموال سيحصل عليها قريبًا بعد أن يقول الخادش أمرًا.

تفسير حلم الخدش في اليد للعزباء

رؤية العزباء للخدش في المنام دلالة على مواجهتاه الكثير من الصعوبات مع المقربين لها سواء أكانوا عائلة أو أصدقاء.

الخدش الملتئم على يد العزباء في المنام قد يؤول إلى اقتراب زواجها ممن ترضاه وتحبه والله أعلم.

كما أن الخدوش في حلم العزباء تشير إلى الضغوط النفسية التي تمر بها، والتحديات التي ستتخطاها.

إذا خدش أحد العزباء في منامها فهي إشارة إلى المخادعين والمتربصين بها والمنافقين من حولها والله أعلم.

قد يعني خدش العزباء في يدها الحصول على أموال أو رزق وفير، كما قد يعني نجاحًا ستحققه قريبًا.

تفسير حلم شخص يخدشني للمتزوجه

حلم شخص يخدشني للمتزوجة قد يؤول إلى القرارات الخاطئة التي تطبقها في حياتها.

كما أن الخدش في حلم المتزوجة هو أزمة مالية تواجهها، أو خلاف مع زوجها.

الخدش البسيط في اليد للمتزوجة بمنامها دلالة على كسبها مالًا قريبًا مثل الإرث.

الخدوش في منام المتزوجة تعن خيبة الأمل التي ستواجهها، وإذا كان الخدش على الساق فهي تقوم بعمل مرهق وشاق.

تفسير حلم خدش في الوجه للرجل

إذا رأى الرجل في منامه خدشًا على وجهه فهي مشكلة سيواجهها لكن ستحلّ سريعًا.

في حال كان الخدش على الوجه عميق فهي إشارة إلى فترة صعبة سيمر بها ويتعلم منها.

الخدوش في منام الرجل إشارة إلى الخلافات التي تحدث بينه وبين أقاربه والله أعلم.

كما قد يعني الخدش في منام الرجل صعوبة شرحه لكثير من الأمور، أو تعرضه لغدر أو ظلم.

إذا كان الرجل مريضًا ورأى في المنام أنه قد خُدِش، سوف يُشفى قريبًا بإذن الله.

ختامًا انتهينا من التعرف على أهم ما جاء في تفسير رؤية الخدوش في المنام لكل من العزباء والمتزوجة، بالإضافة إلى تفسير حلم شخص يخدشني في الوجه أو اليد للرجل، ونأمل بأن تكون قد توصلت إلى الفائدة المرجوة.