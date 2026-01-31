اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 01:22 مساءً - يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على فريق يانج أفريكانز التنزاني، في مواجهة قوية تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026

وتُقام المباراة مساء اليوم السبت 31 يناير 2026، على أرضية استاد أمان في تنزانيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة يانج افريكانز

يدخل الأهلي اللقاء وهو متصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا، بينما يأمل يانج أفريكانز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق وتعزيز فرصه في المنافسة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج افريكانز

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 2، مع تعليق عربي.

كما يمكن متابعة المواجهة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، الذي يتيح مشاهدة المباريات مباشرة لمحبي الكرة الإفريقية.