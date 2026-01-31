صوت كبير حاضر.. معلق مباراة الأهلي ضد يانج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 01:22 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 2-0، مؤكدًا تفوقه وخبرته القارية، بصفته حامل اللقب وأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ.

ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه كلًا من شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، في مجموعة تشهد تنافسًا قويًا وتقاربًا في المستويات بين الفرق الأربعة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويسعى الفريق التنزاني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل رد الاعتبار وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

من المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قناة beIN Sports 2، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسندت شبكة بي ان سبورتس مهمة التعليق علي أحداث المباراة، إلى المعلق علي محمد علي في دوري أبطال إفريقيا.