رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والبنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:29 مساءً - يستعد بساط ستاد القاهرة الدولي لاستقبال صدام كروي يجمع بين العراقة والطموح، حيث يحل فريق البنك الأهلي ضيفًا على النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في واحدة من أهم محطات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فالمارد الأحمر عينه على حصد النقاط الثلاث التي لا بديل عنها لتقليص الفارق مع فرق الصدارة.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعها من 13 مباراة، ويفصله عن المتصدر سيراميكا كليوباترا 6 نقاط فقط؛ مما يجعل الفوز الليلة مطلبًا جماهيريًا ملحًا للبقاء داخل دائرة الصراع على اللقب الذي يحمله في خزانة بطولاته.

كما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ويرغب في استغلال حالة التوازن التكتيكي التي يعيشها مؤخرًا تحت قيادة فنية تسعى لعرقلة قطار الأحمر والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من وضعيته في وسط الجدول.

تمثل هذه المباراة اختبارًا للمدير الفني للأهلي في كيفية إدارة الغيابات المؤثرة وتدوير اللاعبين للحفاظ على حيوية الفريق، خاصة وأن المنافس البنك الأهلي برهن في مبارياته الأخيرة على انضباط دفاعي كبير، حيث لم يستقبل سوى 13 هدفًا في 13 مواجهة، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها، مما يؤكد أننا أمام فريق يجيد اللعب تحت الضغط أمام الكبار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

بإمكان الجماهير المصرية والعربية متابعة كافة تفاصيل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 بصفتها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وستوفر القناة تغطية استثنائية تبدأ قبل انطلاق المباراة بفترة كافية، من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل مراكز القوة والضعف في الفريقين، كما سيتم رصد كواليس ما قبل اللقاء من قلب ستاد القاهرة وتوقعات الجماهير؛ لضمان وضع المتابع في قلب الحدث الرياضي الأهم في الشارع الكروي المصري لهذا اليوم.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن انطلاق صافرة البداية لهذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم

سيكون المشاهدون على موعد مع الإثارة والوصف التحليلي الدقيق، حيث يتولى التعليق على أحداث المباراة كوكبة من أبرز المعلقين الرياضيين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وسيركز المعلق بلال علام على الصراع المشتعل في وسط الملعب، وكيفية تعامل هجوم الأهلي مع التنظيم الدفاعي للبنك الأهلي، مع تقديم قراءات فنية لحظية لتغيرات المدربين على مدار الشوطين.