عادت من جديد.. تردد قناة العراقية 365 الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:29 مساءً - تُعد القناة العراقية 365 واحدة من القنوات العراقية البارزة التي توفر محتوى شاملاً يغطي مجالات متعددة، من البرامج الإخبارية والثقافية إلى الترفيهية والرياضية، حيث شهدت القناة تحديثاً فنياً حديثاً لترددها على نايل سات لعام 2026، مما يتيح للمشاهدين متابعة البث بجودة عالية الدقة HD مع صوت وصورة نقية ومستمرة طوال اليوم.

تردد قناة العراقية 365 العراقية على نايل سات 2026

يمكنكم الحصول على إشارة القناة عبر ضبط أجهزة الرسيفر لديكم على الإحداثيات التقنية الموضحة في الجدول التالي:

البيان التفاصيل القمر الصناعي نايل سات التردد 11391 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 الجودة HD

كيفية ضبط تردد قناة العراقية 365 على الرسيفر

لإضافة القناة بسهولة ودقة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز الاستقبال. انتقل إلى قسم الإعدادات أو التركيب (Installation). اختر خيار إضافة تردد جديد أو بحث يدوي. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد 11391، والاستقطاب عمودي (V)، ومعدل الترميز 27500. اضغط على زر البحث (Search) وانتظر حتى يكتمل. عند ظهور القناة، احفظ الإعدادات لتظهر ضمن قائمتك الرئيسية.

مميزات استقبال القناة بعد التحديث

يضمن التردد الجديد استقراراً أعلى في الإشارة وجودة صورة واضحة خالية من التشويش، كما يناسب البث الجديد مختلف أجهزة الاستقبال الحديثة، ويوفر تجربة مشاهدة مريحة على مدار الساعة دون انقطاع، خاصة مع التركيز على الجودة العالية HD.