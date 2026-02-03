لا تفوت المتعة الآن.. تردد قناة Polsat Sport...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:15 مساءً - تشكل قنوات Polsat Sport جزءًا أساسيًا من الباقات الرياضية البولندية، وتبث عبر القمر الأوروبي هوت بيرد 13 شرق، فهي تتميز بتغطية واسعة لأبرز البطولات الأوروبية، خاصة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم، إلى جانب دوريات كبرى أخرى، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لعشاق كرة القدم القارية.

تردد قنوات Polsat Sport على هوت بيرد

لضمان استقبال باقة القنوات الرياضية "بولسات سبورت" بأعلى جودة على جهازك، يمكنك الاعتماد على البيانات الفنية المحدثة في الجدول التالي:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز الجودة Polsat Sport HD 12265 عمودي (V) 27500 HD Polsat Sport 2 HD 12284 أفقي (H) 27500 HD Polsat Sport 3 HD 12265 عمودي (V) 27500 HD

كيفية إضافة تردد قنوات Polsat Sport على الرسيفر

لضبط إحدى القنوات بدقة، اتبع الخطوات التالية بعناية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز الاستقبال. انتقل إلى قسم التركيب أو الإعدادات اليدوية. اختر إضافة تردد جديد أو بحث يدوي. حدد القمر الصناعي هوت بيرد 13 شرق. أدخل التردد المطلوب (12265 أو 12284 حسب القناة)، والاستقطاب المناسب، ومعدل الترميز 27500. فعّل خيار البحث اليدوي ثم ابدأ العملية. انتظر اكتمال الفحص، ثم احفظ القناة عند ظهورها في القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن تُبث القنوات بجودة عالية HD، وقد تتطلب طبقًا موجهًا جيدًا نحو هوت بيرد لضمان إشارة قوية ومستقرة، حيث تغطي Polsat Sport العديد من المباريات المتزامنة في دوري أبطال أوروبا، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة للأحداث الأوروبية الكبرى.