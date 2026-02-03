حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:15 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب ريناتو دال آرا، حيث تتجدد الإثارة في الكالتشيو الإيطالي بمواجهة تجمع بين عراقة ميلان وطموح بولونيا، وذلك لحساب الأسبوع الثالث والعشرين من منافسات موسم 2025-2026، فنحن نترقب مباراة لا تقبل القسمة على اثنين؛ فبينما يخطط "الروسونيري" لتأكيد علو كعبه وحصد النقاط كاملة للبقاء في دائرة الصدارة، يرفض أصحاب الأرض الاستسلام لرد اعتبارهم بعد تعثرهم في لقاء الذهاب الذي حسمه ميلان بهدف وحيد.

لينك يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا الأسطورة مباشر في الدوري الإيطالي بأعلى جودة قوية الصورة

تلك القمة الكروية التي تجمع بين ميلان وبولونيا يديرها تحكيميًا جيانلوكا مانغانيلو، ويدرك الجميع أن بولونيا فوق ميدانه لن يكون لقمة سائغة، بل سيقاتل لتغيير الصورة التي ظهر بها سابقًا ولأجل ذلك ننتظر صراع تكتيكي رفيع المستوى بين الفريقين.

متى تبدأ مباراة ميلان وبولونيا؟

نظرًا لاختلاف التوقيت بين العواصم، استطعنا رصد المواعيد الدقيقة لانطلاق الصافرة؛ حيث تبدأ مباراة ميلان وبولونيا في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما يضبط عشاق الكرة في القاهرة ساعاتهم على التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، وفي أبوظبي تنطلق المباراة عند الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبل منتصف الليل.

كيف تشاهد مباراة ميلان وبولونيا اليوم؟

تنوعت خيارات المشاهدة لتناسب جميع الأذواق؛ حيث تمت تغطية مباراة ميلان وبولونيا عبر منصة StarzPlay وكذلك تطبيق STC TV، حيث يرافقكم بالوصف والتحليل المعلق المتألق عبد الله السعدي.

كذلك، تتيح منصة "شاشا" فرصة متابعة أحداث هذه القمة بصوت المعلق علي دراج، وهو ما يمنح المتابعين مرونة كبيرة في اختيار وسيلة البث المفضلة لديهم، لنكون على موعد مع سهرة كروية دافئة، فترى من سيتمكن من فرض كلمته في النهاية؟