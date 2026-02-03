تردد قناة LBCI اللبنانية على القمر الصناعي النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:15 مساءً - قناة LBCI اللبنانية من أبرز القنوات الخاصة في لبنان، وتقدم محتوى إعلامي متنوع يشمل الأخبار، البرامج الحوارية، المنوعات، والمسلسلات، لتلبية اهتمامات المشاهدين في لبنان والعالم العربي، مع متابعة الأحداث المحلية والإقليمية بشكل مستمر.

تردد قناة LBCI على نايل سات

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة LBCI على جهاز الاستقبال

ويمكن ضبط القناة على الريسيفر عن طريق فتح قائمة الإعدادات من الريموت من ثم اختيار التثبيت اليدوي وتحديد القمر الصناعي النايل سات، بعد ذلك يجب إدخال بيانات التردد بدقة والنقر على بحث، وعند ظهور القناة يجب النقر على حفظ لإدراجها من قائمتك.