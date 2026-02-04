في موسمها المثالي.. اعرف طريقة عمل مربى الفراولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:22 مساءً - تعتبر مربى الفراولة من أشهى أصناف الفطور وأكثرها فائدة، لهذا نبحث طريقة عمل مربى الفراولة خاصةً في موسمها الحالي لأن حبات الفراولة تكون في أجمل حالاتها بلونها الأحمر ومذاقها الحلو، لهذا لا تفوت طريقة تحضير مربى الفراولة بتكاتها التي تجعلها كالجاهزة تمامًا، نشاركها معك عبر الفقرات التالية.

مقادير مربى الفراولة

1 كيلو من الفراولة الطازجة بعد تقشيرها.

ربع كأس من عصير الليمون.

4 أكواب من السكر الأبيض.

طريقة عمل مربى الفراولة التقليدية

ضع الفراولة في وعاء مع الهرس جيدًا. سوف تستخرج مقدار 4 أكواب من الفراولة المهروسة. ضعها الآن في قدر على النار وأضف الليمون والسكر. انتظر إلى أن تغلي ثم استمر في التقليب لإذابة السكر. اترك الخليط ليغلي جيدًا، ثم ضعه في برطمانات. اترك قليلًا من الفراغ لسهولة إغلاقها، واحفظها في الثلاجة.

طريقة عمل مربى الفراولة قطع

جهز المكونات التي تتمثل في كوبين من السكر، وثلاثة أكواب من الفراولة بعد تقطيعها وتقشيرها، وحبة كبيرة من الليمون. أولًا اخلط السكر مع قشر وعصير الليمون، وضعهم في مقلاة على نار هادئة. انتظر مرور عشرة دقائق إلى حين التأكد من ذوبان السكر. أضف السكر واترك الخليط على النار الهادئة لمدة عشرين دقيقة حتى تمام النضج. أخيرًا أفرغ خليط المربى في البرطمانات أو العلب مع إحكام غلقها، وضعها في الثلاجة.

القيمة الغذائية لمربى الفراولة

السكريات: 6 - 9.7 جم.

السعرات الحرارية: 30 - 200 سعرة حرارية.

البروتين: 0 - 0.07 جم.

الألياف: حوالي 0.2 جم.

الدهون: 0 - 0.01 جم.

الكربوهيدرات: 7 - 14 جم.

الآن أصبحت تعرف طريقة عمل مربى الفراولة مثل الجاهزة والتي ستحسّن من مزاجك فور تناولها، فهي من الأصناف الجانبية المحببة للجميع بلا شك، وقد تعرفنا سويًا على قيمتها الغذائية التي توضح احتواءها على فوائد كثيرة تجعلنا نُقبِل على تناولها بشهية مفتوحة.