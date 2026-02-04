حلويات رمضانية 2026.. طريقة عمل الكيكة الهشة والخفيفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:22 مساءً - طريقة عمل الكيكة الهشة لا بد من تطبيقها بعناية لتكون كالقطن خفيفة وهشة، فالكيك متعدد الأنواع ومن كيك الشوكولاتة والبراوني والتشيز كيك والباوند كيك وغير ذلك، وتعتبر الكيكة الإسفنجية أو الهشة هي النوع الرئيسي للتزيين وإعداد التورتات بمختلف الحشوات والإضافات التي تتوافق مع جميع المناسبات والأذواق، ونتعرف على مكوناتها وطريقتها عبر الآتي.

مقادير عمل الكيكة الهشة

كوبين من الدقيق بعد نخله.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من برش الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

طريقة عمل الكيكة الهشة

عليك خفق البيض أولًا مع السكر، وأضف إليه الزيت والفانيليا وبرش الليمون. كل ذلك في وعاء المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي ليساعد على الخفق. عندما يصبح القوام كريميًا وفاتحًا أخرج الخليط في وعاء. ثم أضف إليه الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا. قلب الخليط جيدًا، وبالتدريج أضف الحليب. خلال ذلك جهز قالب الكيك بدهنه بالزبدة ورشة دقيق حتى لا يلتصق. كذلك قم بتسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين. صب مزيج الكيك في القالب، ثم أدخله إلى الفرن وانتظر النضج بعد مرور 45 دقيقة. بعد التأكد من نضج الكيك أخرجه ليبرد، وقدم الكيك دافئًا مع تزيينه بالمربى أو رشة سكر.

صلصة الشوكولاتة لتزيين الكيك

أضف ملعقتين كبيرتين من الزبدة إلى وعاء على النار مع 4 ملاعق من السكر.

بعد تمام ذوبان السكر قم بإضافة الكاكاو غير المحلى واستمر في التقليب.

صب الحليب السائل وحركه سريعًا لعدم التكتل، واستمر في التحريك جيدًا خلال الغليان.

اترك المزيج يصبح كثيفًا مع الغليان ثم ارفعه عن النار وانتظر حتى يبرد.

في الختام انتهينا من معرفة طريقة عمل الكيكة الهشة بكامل الخطوات، وبمكونات بسيطة يسهل تواجدها في أي منزل، فلا تتردد في تحضيرها لزيادة الشعور بالدفء في المنزل وتقاسم مع أفراد عائلتك اللذة والحب بطبقٍ يفوق الروعة من الكيك المزيّن حسب ذائقتك.