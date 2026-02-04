هل يرحل أوتافيو عن القادسية؟.. تفاصيل مصيره في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:22 مساءً - دخل اللاعب البرتغالي أوتافيو إدميلسون خلال الوقت الحالي، في الفترة الحرة من عقده، حيث إن تلك المرحلة الحالية هي التي تمكنه من الانتقال والتفاوض إلى أي نادي أخر.

هل يرحل أوتافيو عن القادسية؟

يعيش أوتافيو حاليًا الفترة الحرة من عقده مع فريق القادسية، وتمنحه أحقية التفاوض وكذلك الانتقال إلى أي نادي أخر، ويأتي ذلك دون الرجوع مجددًا لفريقه الحالي، حيث إن تلك الخطوة ستتيح رسم مستقبله خلال المرحلة المقبلة بالأخص في الانتقالات الصيفية.

مصير أوتافيو إدميلسون بالانتقالات الصيفية

تفتح تلك المرحلة الحالية أبواب الاحتمالات والتي تكون خاصةً بمصير اللاعب أوتافيو إدميلسون بالانتقالات الصيفية، يأتي ذلك في ظل القيمة الفنية التي يمتلكها اللاعب، مما تكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصيره المستقبلي.

من هو اللاعب البرتغالي أوتافيو

يعتبر اللاعب أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو، هو اللاعب البرتغالي الذي يلعب في الوقت الحالي بصفوف نادي القادسية السعودي، حيث انضم إلى الفريق في شهر سبتمبر لعام 2025 وهو قادم من نادي النصر السعودي، كما أنه يبلغ من العمر 30 عاماً، وقد قام بالمشاركة من قبل في بورتو البرتغالي.