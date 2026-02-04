رابط مباشر.. خطوات التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:22 مساءً - يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن كيفية التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026، خاصة مع قرب فترة الامتحانات.

التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2026، مع الأخذ في الاعتبار أنها أساسية لخوض امتحانات الثانوية العامة.

رابط التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

أتاحت الوزارة رابط التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط هنـــــا.

خطوات التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026