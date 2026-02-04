علوم وتكنولوجيا

رابط مباشر.. خطوات التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

0 نشر
0 تبليغ

رابط مباشر.. خطوات التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:22 مساءً - يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن كيفية التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026، خاصة مع قرب فترة الامتحانات.

التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2026، مع الأخذ في الاعتبار أنها أساسية لخوض امتحانات الثانوية العامة.

رابط التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

أتاحت الوزارة رابط التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط هنـــــا.

خطوات التقديم لاستمارة الثانوية العامة 2026

  1. تسجيل الدخول على رابط التقديم لاستمارة الثانوية العامة من خلال الضغط هنــــا.
  2. ملء البيانات الخاصة بالطالب بشكل دقيق من حيث الاسم الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد واسم المدرسة.
  3. حدد الإدارة التعليمية التابع لها.
  4. حدد الشعبة الدراسية.
  5. رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم الرباعي أسفلها.
  6. مراجعة الاستمارة بدقة وحفظها وطباعتها.
  7. توقيع الاستمارة من قِبل الطالب وولي الأمر وتسليمها للمدرسة.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا