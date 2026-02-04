اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة السلط ضد البقعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستعد نادي السلط لمواجهة نظيره نادي البقعة مساء اليوم الأربعاء، على "استاد عمان الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويدخل فريق السلط اللقاء وعينه على تعويض تعثره في الجولة الماضية، بينما يطمح البقعة لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط، مستنداً إلى نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز السلط بنتيجة عريضة (5 - 1).

موعد مباراة السلط ضد البقعة في الدوري الأردني

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، في تمام الساعة 04:00 عصراً بتوقيت القاهرة والقدس، والساعة 05:00 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السلط ضد البقعة في الدوري الأردني

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية HD، الناقل الرسمي لمنافسات الكرة الأردنية.

معلق مباراة السلط ضد البقعة في الدوري الأردني

سيتولى المعلق حمزة الشاويش مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء، بإدارة طاقم تحكيم يقوده الحكم محمد بني هاني.