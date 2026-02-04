احذر من منع دخولك الامتحانات.. آخر موعد للتقديم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:15 مساءً - اقترب مارثون امتحانات الثانوية العامة 2026، وسط قلق كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وتزامنًا مع ذلك ارتفعت معدلات البحث في جوجل عن التقديم في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2026، متسائلين عن آخر موعد متاح للتقديم بها.

استمارة الثانوية العامة شرط أساسي لدخول الامتحانات

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة التسجيل في التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2026، حتى يتمكن الطلاب من خوض الامتحانات، وإذا لم يسجل الطالب بها، فسيحرم من خوض امتحانات الثانوية العامة.

آخر موعد للتقديم في استمارة الثانوية العامة 2026

وأعلنت الوزارة، أن آخر موعد للتقديم في استمارة الثانوية العامة 2026، سيكون غدًا الخميس الموافق 5 فبراير 2026، حيث يتم غلق باب التسجيل مساء الغد.

الوزارة تناشد الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة

وشددت الوزارة على سرعة توجه طلاب الثانوية العامة للتقديم في استمارة الثانوية العامة في الموعد المحدد وإلا سيمتنعون من خوض الامتحانات هذا العام.