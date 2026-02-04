لا تفوتك.. موعد مباراة الزمالك ضد كهرباء الاسماعيلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يصطدم بنظيره كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المسابقة المحلية، في لقاء يطمح خلاله الأبيض لمواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصار جديد.

وتأتي مواجهة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث اللقاء، وسط اهتمام جماهيري لمتابعة ظهور الزمالك في هذه المرحلة المهمة من عمر الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق انتصارين متتاليين خلال الفترة الأخيرة، بالفوز على بتروجيت في الدوري، ثم التغلب على المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل لقاء اليوم.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعها من 13 مباراة، بعد تحقيقه الفوز في 7 مواجهات، والتعادل في 4 مباريات، فيما تلقى الهزيمة مرتين، ويأمل في تقليص الفارق مع فرق المقدمة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

ترتيب كهرباء الاسماعيلية في الدوري المصري

يعاني فريق كهرباء الإسماعيلية من تذبذب النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز العشرين وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها من 15 مباراة، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وتلقى الخسارة في 10 مواجهات، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك لتحسين موقفه في جدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.