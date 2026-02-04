طريقة سداد أقساط الوحدات السكنية في مبادرة سكن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:15 مساءً - حددت وزارة الإسكان المصرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، الطرق اللازمة الخاصة بسداد أقساط الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 7، ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء إرسال الصندوق للرسائل النصية لكل من المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل الذين حصلوا على الوحدات السكنية لهم في كافة المحافظات.

سداد أقساط وحدات سكن لكل المصريين 7

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لسداد أقساط وحدات سكن لكل المصريين 7، وذلك طبقًا للمبادرة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتتمثل تلك الطرق كما يلي:

من خلال مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

كذلك يتم سداد الأقساط عبر البطاقات الائتمانية، وكذلك من خلال بطاقات ميزة.

أيضًا الدفع لتلك الأقساط عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك من خلال شبكة خالص.

رابط نتيجة وحدات سكن لكل المصريين 7

يمكن للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، التعرف على حالة نتيجة الوحدات السكنية، وهم الأشخاص الذين لم تصلهم رسائل نصية من صندوق الإسكان الاجتماعي، ويكون ذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

من ثم يتم إدخال الرقم القومي للشخص مقدم الطلب.

بعد ذلك يتم الضغط على زر استعلام.

أخيرًا انتظر قليلًا لمعرفة حالة الطلب سواء القبول أو غير مستوفي للشروط.

موعد فتح باب التظلمات في مبادرة شقق الإسكان

في نفس السياق، فأنه من المقرر بأن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين في مبادرة الوحدات السكنية ويكون ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث أنه يتم تقديم الطلب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدي بسبب عدم استيفائهم للشروط اللازمة للتسجيل.