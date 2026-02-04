القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد الغرافة وكيفية مشاهدتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستعد نادي الشرطة العراقي لاستضافة نظيره نادي الغرافة مساء اليوم الأربعاء، على "استاد الناصرية"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026.

ويدخل فريق الشرطة اللقاء بروح معنوية عالية بعد تحقيقه نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة، حيث حقق فوزين وتعادلين في آخر 5 لقاءات، بينما يسعى الغرافة لتجاوز تعثره الأخير والعودة لسكة الانتصارات.

موعد مباراة الشرطة ضد الغرافة في الدوري العراقي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت القدس والقاهرة، والساعة 03:00 عصراً بتوقيت السعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد الغرافة في الدوري العراقي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية بصوت المعلق علي الشمري.

معلق مباراة الشرطة ضد الغرافة في الدوري العراقي

يمكنكم متابعة اللقاء بصوت المعلق مصطفى ناظم لضمان تغطية شاملة لهذا الصدام العربي المرتقب.