مبروك للناجحين.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:22 مساءً - يترقب كافة الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2026، الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي الحالي 2025-2026.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2026

أوضحت بعض من المصادر الرسمية، بأن محافظ الإسماعيلية، اللواء طيار أكرم محمد جلال، سيقوم بعد قليل باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2026، وشددت تلك المصادر بأن عملية المراجعة ورصد الدرجات لكافة الأوراق الامتحانية قد استغرقت بعض من الوقت لضمان حصول كافة الطلاب على حقهم من الدرجات بالكامل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية الترم الأول

يمكن لكافة الطلاب والطالبات، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية الترم الأول لهذا العام الدراسي الحالي، يكون ذلك عبر الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط الموقع الرسمي.

من ثم يتم النقر على الترم الاول.

تحديد العام الدراسي الحالي.

اختيار الصف التعليمي وهو الإعدادية.

كتابة رقم الجلوس، والاسم صحيح.

النقر على زر استعلم، لتظهر أمامك النتيجة كاملة بالتفصيل.

ما هو توزيع درجات مجموع مواد الصف الثالث الإعدادي 2026؟

أما عن توزيع درجات مجموع مواد الصف الثالث الإعدادي 2026 الترم الأول فتتمثل كما يلي: