رسمياً.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:22 مساءً - تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية خلال اللحظات القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الكشوف الرسمية للطلاب، وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء كافة أعمال التدقيق والمراجعة داخل الكنترولات، وسط حالة من الترقب تسود بيوت الطلاب وأولياء الأمور بالبساتين والقنطرة وكافة مراكز المحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بعد قليل

يستعد محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال لاعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 2025/2026 خلال الساعات القادمة، وذلك بعد زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أيمن موسى لكنترول مدرسة عمر مكرم لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة النهائية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل الوزارة أن عملية التصحيح تمت وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث حرص الكنترول على مراجعة كل ورقة بعناية، مع الالتزام التام بالتعليمات الوزارية لإخراج نتيجة دقيقة وموثوقة.

كيفية الوصول إلى نتيجة تالتة إعدادي محافظة الإسماعيلية

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الرابط الرسمي مباشرة من خلال المدارس أو الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، حيث وفرت المديرية هذا الرابط لتسهيل العملية على الجميع من هنــــــــــــــا.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول كالتالي:

اللغة العربية (40 درجة): التعبير 7، القراءة 9، النصوص 10، النحو 10، الخط 2، الإملاء 2.

(40 درجة): التعبير 7، القراءة 9، النصوص 10، النحو 10، الخط 2، الإملاء 2. اللغة الإنجليزية (30 درجة): المحادثة 5، أسئلة الاختيار 4، قطعة الفهم 6، أسئلة متعددة 3، تكملة الجمل 5، البراجراف 7.

(30 درجة): المحادثة 5، أسئلة الاختيار 4، قطعة الفهم 6، أسئلة متعددة 3، تكملة الجمل 5، البراجراف 7. الدراسات الاجتماعية (20 درجة): التاريخ 10، الجغرافيا 10.

(20 درجة): التاريخ 10، الجغرافيا 10. الرياضيات (30 درجة): 9 أسئلة اختيار من متعدد (درجة لكل سؤال) + 7 أسئلة مقالية (3 درجات لكل سؤال).

(30 درجة): 9 أسئلة اختيار من متعدد (درجة لكل سؤال) + 7 أسئلة مقالية (3 درجات لكل سؤال). العلوم (20 درجة): 4 أسئلة إجبارية، كل سؤال 5 درجات.

المجموع الكلي لمواد الترم الأول يبلغ المجموع الكلي لجميع المواد 140 درجة، وهو ما يمثل التقييم النهائي للفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية.