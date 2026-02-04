6 أسباب تجعل القهوة مفيدة لقلبك

6 أسباب تجعل القهوة مفيدة لقلبكينصح الأطباء مرضى القلب دوماً بالتوقف عن تناول قهوة الصباح؛ خوفاً من تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، بينما حذّر خبراء الصحة من الانجراف وراء إدمانها، وما يسببه من توتر.

لكن، الآن، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن حبوب البن العربي قد تحمل، في الواقع، فوائد جمة للقلب، بدءاً من اكتشاف قدرتها على تقليل عدم انتظام ضربات القلب، وصولاً إلى ارتباطها المؤكد بفقدان الوزن وخفض ضغط الدم، وفق ما أفاد تقرير لصحيفة «تلغراف» البريطانية. وإليكم أبرز الأسباب التي تجعل القهوة مشروباً مفيداً لصحة القلب.

1. يحمي شرب القهوة القلب من التوتر

أحدث الاكتشافات - وربما الأكثر إثارة للدهشة - هو أن شرب القهوة قد يحمي من الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب يسبب عدم انتظام ضربات القلب، ويصيب واحداً من كل ثلاثة أشخاص، وإذا تُرك دون علاج فقد يؤدي إلى قصور القلب والخرف.

يقول كريستوفر وونغ، استشاري وأستاذ أمراض القلب بجامعة أديلايد في أستراليا، إن أطباء القلب كانوا لسنوات ينصحون مرضى الرجفان الأذيني بتقليل القهوة أو الامتناع عنها بسبب تأثير الكافيين المنبّه على ضربات القلب. إلا أن تجربة عشوائية أجراها على 200 مريض أظهرت نتائج معاكسة، حيث كان المرضى الذين يشربون فنجان قهوة واحداً على الأقل يومياً أقل عرضة لتكرار الرجفان الأذيني بنسبة 17 في المائة، كما تأخر لديهم حدوث أول نوبة، مقارنةً بمن امتنعوا عن شرب القهوة. ويرجّح وونغ أن تعود هذه الفائدة إلى تأثير القهوة في خفض ضغط الدم وزيادة النشاط البدني، مؤكداً أن شرب فنجان واحد يومياً يُعد آمناً لمرضى الرجفان الأذيني.

2. قد يساعد تناول القهوة في تقليل الالتهاب

الالتهاب هو استجابة الجسم للإصابة أو العدوى، لكن الالتهاب المزمن - عندما لا يتوقف جهاز المناعة عن العمل حتى بعد زوال المشكلة - يرتبط بمشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك أمراض القلب، ويمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين.

ويقول وونغ: «القهوة مشروب معقد يحتوي على المئات، إن لم يكن الآلاف، من المركبات النشطة بيولوجياً [مواد كيميائية نباتية]، وكثير منها مضادات أكسدة، ترتبط بتقليل الالتهابات، ومن ثم تحسين صحة القلب».

لكن تريسي باركر، اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، تضيف: «من الجدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على مركبات مفيدة مماثلة لتلك الموجودة في القهوة ببساطة عن طريق زيادة تناولك للفواكه والخضراوات، وذلك دون أي من الآثار الجانبية المحتملة للكافيين، والتي قد تشمل الشعور بالتوتر أو فرط النشاط».

3. القهوة تعزز تمارينك الرياضية وتزيد من نشاطك

يعتمد كثير منا على قهوة الصباح لتنشيطنا ومنحنا الطاقة اللازمة لبدء يومنا بنشاط، وقد ثبت أنها تمنحك مزيداً من الحيوية والنشاط. يقول وونغ: «نعلم أن الكافيين، كونه منبهاً، يجعل الناس أكثر نشاطاً، حيث أظهرت الأبحاث أن شاربي القهوة يحققون نحو 1000 خطوة إضافية في اليوم، في المتوسط، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الكافيين».

ويتناول كثير من الرياضيين الكافيين قبل المنافسات الرياضية، لكن حتى بين عامة الناس، من المرجح أن يؤدي تناول فنجان من القهوة يومياً إلى زيادة النشاط البدني. ومن الواضح أن زيادة النشاط البدني مفيدة للجسم والقلب، وهو ما قد يفسر جزئياً سبب انخفاض معدل عدم انتظام ضربات القلب لدى شاربي القهوة في دراستنا.

4. القهوة تُغذي البكتيريا النافعة

وربطت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة «نيتشر مايكروبيولوجي»، بين 115 نوعاً من بكتيريا الأمعاء وشرب القهوة، وذلك بفضل خصائصها المُعززة للنمو، حيث وُجد أن مُدمني القهوة لديهم من ستة إلى ثمانية أضعاف كمية نوع مُحدد من الميكروبات المُفيدة للأمعاء، مُقارنةً بمن لا يشربونها.

وتوضح باركر: «تعمل القهوة مُعززاً للنمو، مما يعني أنها تُغذي البكتيريا النافعة في أمعائنا لضمان صحة ميكروبيوم الأمعاء، ونعلم الآن أن صحة الأمعاء الجيدة تُؤدي إلى فوائد صحية للقلب».

5. القهوة تخفض ضغط الدم

يسود اعتقادٌ قديم بأن القهوة تُسبب ارتفاع ضغط الدم، لكن باركر تُطمئننا قائلةً: «قد يُسبب الكافيين الموجود في القهوة أحياناً ارتفاعاً مؤقتاً في ضغط الدم، لكنه ارتفاعٌ عابرٌ جداً، لا يتجاوز نصف ساعة». وتُؤكد وونغ وجود فوائد مُحتملة طويلة الأمد لضغط الدم، لأسبابٍ مُفاجئة.

من المرجّح أن زيادة التبول لدى مُدمني القهوة تعود إلى تأثيرها المُدرّ للبول، وهو تأثير قد يفيد صحة القلب. وتوضح وونغ أن القهوة والكافيين يعملان بطريقة مشابهة لبعض أدوية خفض ضغط الدم، إذ يساعدان على التخلص من السوائل الزائدة، ما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية وتوسّعها، ومن ثم خفض ضغط الدم. لذلك، قد يسهم تناول القهوة بانتظام في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم على المدى الطويل.

6. القهوة تساعد على إنقاص الوزن

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الكافيين قد يُسهم في إنقاص الوزن، وخفض مؤشر كتلة الجسم، وتقليل نسبة الدهون بالجسم. في هذا الصدد يقول وونغ: «البحث مثير للاهتمام للغاية، وتحديداً، لوحظت زيادة طفيفة في معدل فقدان الوزن، في المتوسط، عند مقارنة الأشخاص الذين يتناولون الكافيين بمن لا يتناولونه». ويضيف: «نعتقد أن ذلك يعود إلى كون القهوة منبهاً. لدينا جميعاً مستوى أساسي من نشاط التمثيل الغذائي، ويبدو أن القهوة تزيد من هذا النشاط».*وكالات

