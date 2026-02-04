أسرار صادمة كشفها فيديو اغتيال سيف الإسلام القذافي…اطّلع على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:22 مساءً - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها توثق اللحظات الأولى عقب اغتيال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي داخل مقر إقامته في مدينة الزنتان ذات الطبيعة الجبلية جنوب غرب ليبيا.

تفاصيل فيديو اغتيال سيف الإسلام القذافي

ظهرت في المقاطع مشاهد صادمة لجثمان داخل موقع الحادث إلى جانب مشاهد أخرى أظهرت وجود أكثر من جثة في محيط المكان دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن هوية جميع الظاهرين في الفيديوهات المتداولة.

حقيقة صور وفيديو اغتيال سيف الإسلام القذافي

أثارت المواد المصورة المنتشرة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين إذ يرى البعض أنها توثق الواقعة بالفعل بينما يشكك آخرون في صحتها خاصة في ظل غياب أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي أن المقاطع تعود لسيف الإسلام القذافي تحديدًا.

مصادر مقربة من العائلة أكدت في وقت سابق أن الصور المنتشرة غير مؤكدة داعية إلى انتظار النتائج النهائية للتحقيقات قبل الجزم بصحتها.

بيان النائب العام الليبي بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي

في السياق ذاته أعلن مكتب النائب العام الليبي أن فرق التحقيق والأطباء الشرعيين باشروا فحص الجثمان وتوصلوا إلى أن الوفاة وقعت نتيجة إصابات مباشرة بطلقات نارية.

وأوضح البيان أن النيابة العامة مستمرة في إجراءاتها القانونية وتعمل على جمع الأدلة وتحديد هوية المتورطين تمهيدًا لرفع دعوى جنائية بحقهم.

تفاصيل تنفيذ اغتيال سيف الإسلام القذافي

حسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية نقذت عملية الاغتيال بدقة لافتة قرابة الساعة الحادية عشرة ليلًا حيث اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية يرتدي أفرادها زي شبيه بفرق الكوماندوز المجمع السكني الذي كان يقيم فيه سيف الإسلام رغم الحراسة المشددة.

وأشارت المعلومات إلى استخدام أجهزة تشويش وتقنيات لتعطيل كاميرات المراقبة فيما أكد شهود عيان سماع إطلاق نار كثيف استمر لنحو عشر دقائق قبل انسحاب المنفذين من الموقع.

رواية محامي سيف الإسلام القذافي

من جانبه كشف محامي سيف الإسلام مارسيل سيكالدي أن موكله قتل داخل منزله على يد فرقة مسلحة مكونة من أربعة أشخاص مؤكدًا أنه كان قد حذر قبل أيام من وجود مخاطر تهدد سلامته.

بدوره وصف عبدالله عثمان القذافي ابن عم سيف الإسلام وعضو فريقه السياسي ما جرى بأنه جريمة منظمة كشيرًا إلى أن الهجوم تم التخطيط له بعناية وانتهى بمقتله داخل مقر إقامته.

نفي رسمي من اللواء 444 قتال بخصوص اغتيال سيف الإسلام القذافي

في المقابل أصدر اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بيانًا رسميًا نفى فيه أي علاقة له بالحادث.

وأكد اللواء عدم مشاركته في أي اشتباكات بمدينة الزنتان وعدم وجود أي تعليمات أو تحركات ميدانية له في المنطقة مشددًا على أن الواقعة لا تندرج ضمن مهامه الأمنية أو العسكرية.