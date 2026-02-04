اطّلع على قبل الحذف| تسريب صور اغتيال سيف الإسلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:22 مساءً - أثار اغتيال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مساء الثلاثاء في منزله بمدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدة صور يزعم أنها للجثة.

صور اغتيال سيف الإسلام القذافي

انتشرت هذه الصور على نطاق واسع لم يتم التأكد من صحتها بشكل رسمي حتى الآن مما جعلها موضع نقاش واسع بين المستخدمين بين من اعتبرها صحيحة ومن شكك فيها وفيما يلي الصور المنتشرة:

وتظهر بعض الصور شاحنة وعليها ما يقال إنها جثة سيف الإسلام مع عناصر أمن رافعين هواتفهم لتصوير المشهد بينما يؤكد مصدر مقرب من العائلة أن هذه الصور غير مؤكدة وأن المعلومات المنتشرة عنها غير موثوقة حتى صدور بيان رسمي.

تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي

أكد مكتب النائب العام الليبي أن فريق التحقيق والأطباء الشرعيين قاموا بفحص الجثة مباشرة بعد الحادث وتوصلوا إلى أن سيف الإسلام توفي متأثر بجروح ناجمة عن طلقات نارية، كما أوضحت النيابة أنها تعمل على تحديد هوية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلفية سيف الإسلام القذافي

كان سيف الإسلام ينظر إليه سابقًا كأحد أبرز الشخصيات الليبية بعد والده معمر القذافي وعرف بدوره في السياسة الداخلية والخارجية قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة بعد سنوات من الاختفاء والاحتجاز، وقد ظل تأثيره محسوس في المشهد الليبي حتى وفاته رغم عدم شغله أي منصب رسمي.