يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وكهرباء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:22 مساءً - تحت أضواء كشافات ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر صدامًا كرويًا يحمل الكثير من الدوافع المتناقضة، حيث يحل نادي الزمالك ضيفًا على فريق كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة الزمالك اليوم.

يخوض الفارس الأبيض هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث لا غير، مستهدفًا استغلال هدايا المنافسين بعد تعثر النادي الأهلي الأخير بالتعادل أمام البنك الأهلي؛ مما يفتح الباب أمام مدرسة الفن والهندسة لتقليص الفوارق والزحف نحو صدارة الترتيب التي لا تليق إلا بطموحات جماهير ميت عقبة العريضة.

خاصة وأن الزمالك يمتلك في جعبته 25 نقطة جمعها من 13 مباراة فقط؛ مما يمنحه أفضلية حسابية كبيرة في حال استمراره على نهج الانتصارات، ويبحث فريق كهرباء الإسماعيلية عن طوق نجاة في ظل وضعيته الصعبة بجدول المسابقة، حيث يتواجد الفريق في المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة.

ورغم الفوارق الفنية والتاريخية الشاسعة التي تميل لصالح الزمالك، إلا أن مباريات الدوري المصري دائمًا ما تخبئ المفاجآت، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهات الفرق التي تصارع من أجل البقاء، والتي غالبًا ما تلجأ للتكتلات الدفاعية لإحراج الكبار وخطف نقطة قد تكون غالية في صراع الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنفرد شبكة قنوات أون تايم سبورتس بنقل أحداث الدوري المصري بشكل حصري، وقد تقرر بث مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية عبر قناة ON Time Sports HD 1، ويسبق انطلاق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع المحللين والخبراء الرياضيين، لتحليل طريقة لعب الفريقين ورصد التشكيل الرسمي ونقاط القوة والضعف لدى كل مدرب.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

ستكون كافة الأنظار شاخصة نحو المستطيل الأخضر لمتابعة أداء نجوم الأبيض، فمن المقرر أن تنطلق صافرة بداية هذه مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية الليلة الأربعاء 4 فبراير 2026، في تمام الساعة:

الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

العاشرة مساءً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية للمعلق المتألق مؤمن حسن المعروف بأسلوبه الحماسي وقدرته على إضفاء طابع من الإثارة على مجريات اللعب؛ مما يعزز من متعة المشاهدة لجماهير القطبين ومتابعي الدوري المصري بصفة عامة.