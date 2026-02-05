حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 صباحاً - بين جدران ملعب الاتحاد العريق تتجه الأنظار الليلة نحو صدام كروي مشتعل يجمع بين مانشستر سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد، حيث يسعى السيتيزنز لتأكيد تفوقهم وعبور محطة إياب نصف نهائي كأس كاراباو بعد حسمهم مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما يدخل الماكبايس اللقاء برغبة جامحة في قلب الطاولة وخطف بطاقة العبور من قلب مدينة مانشستر، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الأسطورة مباشر بأقوى جودة اليوم

توقعات اليوم تشير إلى أن مباراة مانشستر سيتي أمام خصمه نيوكاسل ستكون رفيعة المستوى يقودها بيب جوارديولا بسلاحه الهجومي الفتاك بقيادة هالاند والنجم المصري المتألق عمر مرموش.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

تتأهب الجماهير لإطلاق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الأوقات التالية:

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

كالعادة في المواعيد الكبرى، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لهذه المواجهة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث خصصت القناة تغطية شاملة تليق بأهمية بلوغ نهائي البطولة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل

من المتوقع أن يدفع جوارديولا بأسماء تجمع بين الخبرة والشباب في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، حيث يحرص ترافورد على الشباك خلف خط دفاع يضم آكي وآيت نوري، بينما يقود رودري ضبط الإيقاع في الوسط، مع منح الحرية الهجومية لثلاثي الإبداع فودين، سيمينيو، ومرموش، خلف رأس الحربة النرويجي إيرلينج هالاند.