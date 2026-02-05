رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج: استعلم الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تسود حالة من القلق والترقب بين طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة سوهاج، مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، والتي لم يتم اعتمادها رسميًا حتى الآن.

اقتراب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأفادت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات الثلاثة بقطاعات الشمال والوسط والجنوب دخلت مراحلها الأخيرة، حيث يتم حاليًا الانتهاء من المراجعات النهائية وتجميع النتائج تمهيدًا لعرضها على اللواء الدكتور "عبدالفتاح سراج" محافظ سوهاج، لاعتمادها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

تعليمات مشددة لضمان الدقة والشفافية

وأوضحت المصادر أن لجان التصحيح التزمت بتعليمات صارمة لضمان الدقة الكاملة في رصد الدرجات، مع مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب ومنح كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، مؤكدة أن سير الامتحانات جاء هادئ دون مشكلات جوهرية.

أماكن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

ومن المنتظر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج فور اعتمادها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، على أن يتمكن الطلاب من الاستعلام باستخدام رقم الجلوس، كما ستعلن النتائج بالاسم داخل بعض المدارس عقب ظهورها رسميًا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2026

للاستعلام عن النتيجة، يتعين الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ثم اختيار قسم نتائج الشهادة الإعدادية، وإدخال رقم الجلوس بدقة، والضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر تفاصيل الدرجات فور تفعيل الخدمة.