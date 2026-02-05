نتيجة مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 صباحاً - حقق فريق الزمالك فوز كبير على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز في لقاء شهد أحداثًا مثيرة وتقلبات مستمرة على مدار التسعين دقيقة.

ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي منذ اللحظات الأولى حيث حاول السيطرة على وسط الملعب وفرض أسلوبه على اللقاء.

نجح أحمد شريف في افتتاح التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة من ناصر منسي داخل منطقة الجزا ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ثم أضاف عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد خطأ من حارس كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي الذي لم يتمكن من الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء ليكمل الدباغ متابعة الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل السيد أسامة هدف كهرباء الإسماعيلية عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 45 ليقلص الفارق ويعيد الحماس للمباراة قبل الدخول إلى غرف الملابس بنتيجة 2-1.

ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

مع انطلاق الشوط الثاني عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 52 بعد متابعة عرضية متقنة من ناصر منسي الذي سجل هدف وصنع آخر في اللقاء.

وأعاد عمر السعيد هدف كهرباء الإسماعيلية الثاني في الدقيقة 60 برأسية مميزة لتعود المنافسة بشكل كبير على النتيجة ويصبح الفارق هدفًا واحدًا فقط.

لكن الزمالك حسم اللقاء بشكل نهائي حيث أضاف ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 74 بعد خطأ دفاعي قبل أن يختتم عدي الدباغ خماسية الفريق بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

ارتفع رصيد عدي الدباغ إلى 6 أهداف ليتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالتساوي مع محمود حسن تريزيجيه من الأهلي وصلاح محسن من المصري البورسعيدي.