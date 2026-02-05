بعد هدف الدباغ في شباك كهرباء الإسماعيلية…إليك قائمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 صباحاً - واصل عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك تألقه اللافت هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل هدف جديد لفريقه خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية في اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيف على كهرباء الإسماعيلية على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من المسابقة المحلية.

هدف الدباغ في مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية الشوط الأول

جاء هدف الدباغ في توقيت مهم وتحديدًا في الدقيقة 42 من عمر اللقاء بعدما تابع تسديدة قوية أطلقها أحمد شريف ليضع الكرة في الشباك معلنًا الهدف الثاني للأبيض وسط سيطرة واضحة من الزمالك خلال الشوط الأول.

قائمة هدافي الدوري المصري بعد هدف الدباغ

بهذا الهدف رفع عدي الدباغ رصيده إلى 6 أهداف ليتقاسم صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في صراع مشتعل على لقب الهداف، يشهد تواجد أكثر من اسم بارز، وفيما يلي هذه الأسماء:

الهدافون (6 أهداف):

عدي الدباغ ، الزمالك

صلاح محسن، المصري البورسعيدي

محمود حسن تريزيجيه، الأهلي

صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا

مطاردو الصدارة (4 أهداف):

عبدالرحيم دغموم، المصري

علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية

أحمد فاروق، وادي دجلة

أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي

مصطفى زيكو، بيراميدز

عمر الساعي، المصري

ناصر ماهر، بيراميدز

أسامة فيصل، البنك الأهلي

أحمد زيزو، الأهلي

أصحاب الثلاثة أهداف: