اطّلع على بالفيديو.. هدف عمر مرموش مع مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 صباحاً - نجح الدولي المصري عمر مرموش في افتتاح التسجيل لصالح مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، خلال المواجهة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة «كاراباو».

ويحتضن ملعب «الاتحاد» اللقاء المرتقب، الذي يشهد تقدم رجال المدرب بيب جوارديولا بهدف دون رد حتى الآن، في مباراة يسعى خلالها السيتي لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

هدف عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

جاء هدف التقدم في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بعدما اخترق مرموش منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، قبل أن تصطدم الكرة بقدم أحد مدافعي نيوكاسل أثناء الالتحام، لتغير اتجاهها وتسكن الشباك، معلنة عن هدف مبكر منح مانشستر سيتي الأفضلية.

https://x.com/i/status/2019141965074374888

من سيواجه مانشستر سيتي في النهائي

من المقرر أن يلقي فريق السيتزين حال التأهل وحسم مباراة اليوم نظيره فريق أرسنال ، الذي تأهل مساء الأمس بعد فوزه علي فريق تشيلسي بنتيجة 4/2.

فاطمة نصر

