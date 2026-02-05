اطّلع على مهرجان الأجوال.. أهداف مباراة الزمالك ضد كهرباء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 صباحاً - حقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، بعدما فرض الأبيض سيطرته الهجومية وحسم المواجهة بأداء قوي على مدار شوطي المباراة.

بدأ الزمالك اللقاء بضغط هجومي مبكر، حيث أهدر آدم كايد وناصر منسي أكثر من فرصة محققة في الدقائق الأولى، وسط طوفان هجومي دون دقة في اللمسة الأخيرة.

في المقابل، حاول كهرباء الإسماعيلية تهديد مرمى الزمالك بتسديدات من خارج المنطقة، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية.

أهداف مباراة الزمالك ضد كهرباء الاسماعيلية

افتتح التسجيل أحمد شريف في التسجيل للزمالك بالدقيقة 38، قبل أن يعزز عدي الدباغ التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص كهرباء الإسماعيلية الفارق بعدما سجل السيد أسامة هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه، حيث سجل أحمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 52.

عادوا أصحاب الأرض مجددًا عبر عمر السعيد الذي أحرز الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 63.

ورد الزمالك سريعًا، بعدما سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73.

هدف الدباغ أمام كهرباء الإسماعيلية

اختتم مهرجان الأهداف بعد أن نجح عدي الدباغ في تسجيل مرة اخري بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 87، مؤكدًا التفوق الأبيض حتى صافرة النهاية.

وكان قد سجل ناصر منسي هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولكن تم الغاء الهدف بداعي التسلل.