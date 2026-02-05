بقرار إنزاجي.. بنزيما يقود هجوم الهلال أمام الأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 صباحاً - ينتظر عشاق وجماهير نادي الهلال السعودي بشغف كبير رؤية النجم الفرنسي كريم بنزيما وهو يدافع عن ألوان "الأزرق" لأول مرة في المسابقات الرسمية، وأعلن المدرب سيميوني إنزاجي عن استدعاء بنزيما ضمن القائمة المسافرة لمواجهة فريق الأخدود، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

إنزاجي يضم بنزيما لقائمة مباراة الأخدود

أعلن المدرب سيميوني إنزاجي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة فريق الهلال المستعدة لمواجهة الأخدود ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين، وجاء القرار بعد إتمام التعاقد مع اللاعب رسميًا قادمًا من الاتحاد بنظام الانتقال الحر.

بنزيما مرشح للظهور أساسيًا أمام الأخدود

تشير التوقعات إلى أن بنزيما سيشارك في التشكيلة الأساسية للهلال خلال اللقاء المرتقب على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وهذا يأتي في توقيت مثالي لتعزيز خط هجوم الفريق بعد التعادل السلبي الأخير أمام الأهلي.

موعد مباراة الهلال والأخدود

تقام المواجهة بين الهلال والأخدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، فقد تسعى جماهير الزعيم لمتابعة أولى مشاهدات بنزيما مع الفريق في مباراة رسمية، خاصة بعد فترة انتقال سريعة أنهت ارتباطه بالاتحاد.