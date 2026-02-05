أول أيام الدراسة.. الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2026، وسط تساؤلات وردت من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

الخريطة الزمنية للترم الثاني 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025-2026.

نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول

تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 5 فبراير 2026، فتبدأ أول أيام الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، وتستمر مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعًا.

آخر أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

إنَّ آخر أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 11 يونيو 2026.

امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني

تبدأ الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع يوم 11 مايو 2026، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل للمواد المضافة للمجموع يوم 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة 2026

أما امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 6 يونيو 2026، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو 2026.