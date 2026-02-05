اطّلع على قائمة غيابات الأهلي ضد الحزم في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 05:18 مساءً - يحل فريق الحزم ضيفًا على النادي الأهلي، الذي يقوده المدرب الألماني ماتياس يايسله، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والعودة للمنافسة على الصدارة، رغم معاناته من غيابات مؤثرة في صفوفه.

موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 5 فبراير 2026، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

غيابات الأهلي أمام الحزم في الدوري السعودي

يعاني الأهلي من نقص عددي في الخط الخلفي، حيث يغيب الظهير الأيمن علي مجرشي بداعي الإيقاف، بينما يواصل المدافع التركي ميريح ديميرال غيابه لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

كما استبعد المدرب يايسله الظهير الأيسر ماتيو دامس من قائمة المباراة، وذلك لأسباب فنية تتعلق بخياراته التكتيكية للمواجهة.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز البدائل المناسبة لسد هذه الغيابات، خاصة في الجانب الدفاعي، لضمان توازن الفريق والخروج بنتيجة إيجابية أمام جماهيره.