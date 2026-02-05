مجانا وبدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 05:18 مساءً - يستضيف ملعب الإنماء بمدينة جدة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ترتيب الأهلي والحزم في الدوري السعودي

يدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع فرق الصدارة وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، في ظل التقارب الكبير بين فرق المقدمة.

في المقابل، يسعى فريق الحزم لتحقيق مفاجأة مدوية خارج أرضه، معتمدًا على مجموعة من لاعبيه البارزين، يتقدمهم مهاجم الأهلي السابق عمر السومة، في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب يُعد من أصعب ملاعب الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي

يمكن متابعة مباراة الأهلي والحزم عبر قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والحزم عبر الإنترنت

توفر شبكة ثمانية إمكانية متابعة المباراة عبر تطبيقها الرسمي، الذي يتيح مشاهدة اللقاءات مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.