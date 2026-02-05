ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 خلال ساعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 05:18 مساءً - تسيطر حالة من الشغف والانتظار على آلاف الأسر المصرية بانتظار الكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 للفصل الدراسي الأول، وأفادت تقارير من داخل مشيخة الأزهر أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أتم بالفعل عمليات التصحيح والتدقيق داخل الكنترولات المركزية في مختلف الأقاليم.

موعد إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية 2026

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026، حيث أكدت مصادر بالأزهر الشريف أن النتيجة في مراحلها النهائية، ومن المتوقع ظهورها رسميًا خلال ساعات أو في النصف الأول من الأسبوع القادم بعد اعتمادها من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية.

رابط الاستعلام الرسمي عن نتيجة الإعدادية الأزهرية

أتاحت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها، حيث يمكن الدخول إليه عبر الرابط التالي.

خطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يتم الاستعلام باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا. اختيار خدمات الأزهر. النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026. تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب. إدخال رقم الجلوس بدقة. الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة كاملة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية 490 درجة، موزعة على النحو التالي: