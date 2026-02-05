موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الجولة 21...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 05:18 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية موعد مباراة الأهلي والحزم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، والتي تُقام على ملعب مدينة الإنماء الرياضية في جدة، معقل فريق الأهلي.

ويستضيف الراقي نظيره الحزم في مواجهة مهمة، يسعى خلالها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة عروضه القوية وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقفه في جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، جمعها من 19 مباراة، ويأمل في مواصلة الضغط على المتصدر والوصيف ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري.

ترتيب الحزم في الدوري السعودي

يحل فريق الحزم ضيفًا على جدة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب صعب تساعده على تحسين موقعه والابتعاد عن مراكز الخطر.

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة الأهلي ضد الحزم عبر منصة «ثمانية»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين وجميع البطولات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.