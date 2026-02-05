اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 05:18 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، والتي تُقام على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

ويخوض الأهلي المواجهة بطموحات واضحة لحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه داخل المربع الذهبي، ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، مستفيدًا من الاستقرار الفني والمستويات الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، يدخل فريق الحزم اللقاء ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، من شأنها تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز الآمنة، خاصة في ظل تقارب النقاط بمنتصف الجدول.

موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي

تقام مباراة الأهلي ضد الحزم لليوم الخميس 5 فبراير 2026، على ملعب الإنماء، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

تمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى عام 2031، حيث تنقل المنافسات بتقنية HD دون الحاجة لاشتراكات إضافية، ومن المقرر أن تُبث مباراة الأهلي والحزم عبر شاشات شبكة ثمانية.