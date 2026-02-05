موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا في الدور الـ16...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 06:29 مساءً - تأهل الزمالك إلى دور الـ16من كأس مصر بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، بينما خطف سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل بعد التغلب على أبو قير بهدفين دون رد.

موعد ومكان مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة بعد يومين فقط من لقاء الزمالك الأفريقي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم الأحد 15 فبراير، مما يزيد من أهمية تنظيم الجهاز الفني للجدول والجهود البدنية للاعبين.