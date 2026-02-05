رجعت تاني …تردد قناة شغف الجديد للكبار فقط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 06:29 مساءً - منذ انطلاقتها نجحت قناة شغف في جذب اهتمام الجمهور بسبب محتواها المتنوع والجريء الذي يشمل أفلام ومقاطع مختلفة للكبار فقط إلى جانب إعلانات مصممة لجذب الانتباه، هذا التنوع خلق جدل بين المشاهدين حيث يرى البعض أن القناة تقدم تجربة ترفيهية جديدة ومبتكرة بينما يعارض آخرون طبيعة بعض المحتويات المعروضة.

ومع التغيرات المستمرة في بث القناة أو توقفها المؤقت بين الحين والآخر أصبح معرفة التردد الجديد ضرورة أساسية لكل من يرغب في متابعة برامج القناة بشكل مستمر دون انقطاع.

تردد قناة شغف الجديد

لضبط القناة على جهاز الاستقبال يمكن استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مميزات قناة شغف

قناة شغف التي تقدم محتوى للكبار فقط تأتي بعدد من المميزات من بينهم: