رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 06:29 مساءً - قام "محمد إبراهيم دسوقي" وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بجولة ميدانية داخل لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2026، لمتابعة سير عمليات الرصد والمراجعة النهائية للدرجات، وذلك في إطار توجيهات محافظ أسيوط ووزارة التربية والتعليم لضمان دقة النتائج.

وشدد دسوقي على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية داخل الكنترول، مع الحفاظ على سرية عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ومنح كل طالب حقه بدقة، مع توفير بيئة آمنة لجميع المعلمين المشاركين في أعمال الكنترول.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في أسيوط

أكد وكيل الوزارة أن النتيجة ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل، وستعرض على وزير التربية والتعليم والمحافظ لاعتمادها رسميًا، بعد الانتهاء من التصحيح في أربعة مقرات رئيسية بالمحافظة بمشاركة أكثر من 2300 معلم ومعلمة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسيوط