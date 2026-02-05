تطور مفاجئ مدوية.. أزمة تضرب الاتحاد قبل مواجهة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 06:29 مساءً - تلقي فريق الاتحاد السعودي صدمة مدوية قبل مواجهة غريمه النصر في كلاسيكو الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة 21 لموسم 2025/2026.

تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى العاصمة الرياض، حيث يحتضن ملعب الأول بارك مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر والاتحاد، من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يحمل الكثير من الحسابات المعقدة على صعيد المنافسة.

ترتيب النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يدخل النصر المواجهة محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر، على أمل استغلال أي تعثر محتمل للهلال من أجل اعتلاء الصدارة.

على الجانب الآخر، يخوض الاتحاد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 34 نقطة، حيث يتطلع “العميد” إلى استعادة نغمة الانتصارات وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، من أجل البقاء في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة قد تلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح الصراع على لقب الدوري هذا الموسم.

الاتحاد يعاني من غيابات مؤثرة قبل الكلاسيكو

قبل ساعات من القمة المرتقبة، تلقى الاتحاد أنباء غير سارة بتأكد غياب الثنائي ستيفن بيرجوين وصالح الشهري عن اللقاء، في ظل عدم اكتمال جاهزيتهما البدنية بعد التعافي من إصابات سابقة.

ويضع هذا الغياب المدرب أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب أوراقه الهجومية، والبحث عن حلول بديلة قادرة على مجاراة قوة النصر الدفاعية في واحدة من أصعب مباريات الموسم.