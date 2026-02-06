حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 11:31 مساءً - تتجه الأنظار صوب ملعب علي عمار بالدويرة، حيث يستعد مولودية الجزائر لاستضافة الهلال السوداني في صدام عربي خالص يحبس الأنفاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتكتسب هذه المباراة أهمية قصوى للشناوة الذين يحتلون المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويطمحون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للإبقاء على حظوظهم في التأهل.

لينك يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر يلا شوت بلس مباشر اليوم في أبطال أفريقيا

يدخل سيد البلد مباراة اليوم وهو يتربع على عرش المجموعة الثالثة بـ 8 نقاط، فيسعى لتأكيد تفوقه وضمان بطاقة الصعود إلى الدور القادم رسميًا بعد مستويات مبهرة قدمها خلال الجولات الماضية.

كيف تشاهد مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني؟

تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خُصصت قناة beIN SPORTS HD 1 لتغطية كافة تفاصيل مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني.

كيفية مشاهدة مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني عبر الإنترنت

يمكن للمشجعين متابعة البث الرقمي عبر تطبيق beIN CONNECT لضمان مشاهدة المباراة مباشرة بجودة عالية تضع المتابع في قلب ملعب علي لابوانت.

موعد مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة البداية لهذه القمة المشتعلة مساء اليوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

العاشرة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وأبوظبي.

من هو معلق مباراة مولودية الجزائر والهلال السوداني؟

وقع اختيار القناة الناقلة على المعلق الرياضي علي محمد علي ليكون واصفًا ومحللًا لمجريات مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني العربية الأفريقية، حيث سيضفي بصوته المميز مزيدًا من الحماس على تفاصيلها.

حكم مباراة مولودية الجزائر والهلال السوداني

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني لطاقم تحكيم إيفواري بقيادة الحكم الدولي كليمون فرانكلين كبان، والذي يُعد من الأسماء الصاعدة في القارة السمراء، حيث سيساعده كل من أدو هيرمان وكوابينان بروسبير.