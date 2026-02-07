علوم وتكنولوجيا

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:22 مساءً - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية وجماهير النادي بشكل خاص، عن موعد مباراة المارد الأحمر ضد شبيبة القبائل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025/2026.

ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، بعدما جمع 8 نقاط، ليواصل مشواره القوي في البطولة القارية.

موعد وشبيبة القبائل

من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

تُذاع المباراة عبر شاشة قناة «بي إن سبورتس»، مع تخصيص استوديو تحليلي يسبق اللقاء لتناول الجوانب الفنية وخطط الفريقين.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يعتلي الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويًا مع الجيش الملكي المغربي صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل شبيبة القبائل الترتيب في المركز الرابع برصيد نقطتين.

سعد محمود

