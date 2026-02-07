اطّلع على.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي المصري مع شبيبة القبائل الجزائري، مساء غدٍ السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

الأهلي لمصالحة جماهيره أمام شبيبة القبائل

يدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة المجموعة الثانية بعدما حصد 8 نقاط، بينما يتذيل شبيبة القبائل جدول الترتيب برصيد نقطتين. في المقابل، يحتل يانج أفريكانز التنزاني المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويًا مع الجيش الملكي المغربي صاحب المركز الثالث.

ويأمل الفريق الأحمر في العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد التعادل في آخر جولتين، أمام يانج أفريكانز في البطولة القارية، ثم البنك الأهلي في منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي

تنفرد شبكة قنوات beIN Sports بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تُنقل مواجهة شبيبة القبائل والأهلي عبر قناة beIN Sport 2، مع تغطية شاملة قبل وأثناء وبعد اللقاء.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء بثًا مباشرًا عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV، التابع لشبكة beIN Sports.