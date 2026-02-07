مجانًا وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:22 مساءً - يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على شبيبة القبائل الجزائري، مساء السبت، في مواجهة قوية تقام على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو متربع على صدارة مجموعته، ساعيًا لتعزيز موقعه والاقتراب خطوة جديدة من التأهل، بينما يخوض شبيبة القبائل المباراة بدافع تحسين موقفه في جدول الترتيب، إذ يتواجد في المركز الأخير.

موعد مباراة شبيبة القبائل والأهلي

تقام المباراة يوم السبت 7 فبراير 2026، على ملعب حسين آيت أحمد، على أن تنطلق صافرة البداية في:

الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي

تملك شبكة beIN Sports حقوق البث الحصرية لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل اليوم مجانًا

يستطيع عشاق الكرة الإفريقية مشاهدة اللقاء بثًا مباشرًا عبر تطبيق TOD، وفي حال التواجد خارج نطاق البث في المنطقة العربية، يمكن الاستعانة بخدمة Nord VPN لمتابعة المباراة من أي مكان حول العالم.