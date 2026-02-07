حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 10:34 مساءً - تحت أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، يشد النادي الأهلي المصري الرحال إلى ملعب حسين آيت أحمد لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم السبت في صدام عربي خالص يأتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يلا شوت بلس بجودة عالية الدقة دون تقطيع hd

تكتسب مباراة الأهلي وشبيبة القبائل أهمية استثنائية لكتيبة ييس توروب التي تبحث عن النقاط الثلاث لحسم عبورها الرسمي إلى الدور القادم بعيدًا عن حسابات المنافسين، بينما يرمي الفريق الجزائري بكل أوراقه في الفرصة الأخيرة للبقاء ضمن دائرة المنافسة.

ويترقب أنصار المارد الأحمر هذه اللحظة لمتابعة فريقهم الذي يسعى لإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة وتفادي الاصطدام المبكر بكبار القارة في الأدوار الإقصائية.

يدخل الأهلي اللقاء بدوافع معنوية كبيرة رغم بعض الغيابات معتمدًا على خبراته الطويلة في مثل هذه المواعيد الكبرى لإفساد مخططات أصحاب الأرض، في حين يراهن شبيبة القبائل على الدعم الجماهيري الكبير في ملعبه الجديد لتحقيق مفاجأة تعيد له الروح والثقة أمام بطل أفريقيا التاريخي.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وهو ما يوافق الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل اليوم

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن تخصيص قناة beIN Sports HD 2 لنقل أحداث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيصاحب البث استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين.

كما يمكن للجمهور داخل الجزائر متابعة اللقاء عبر القناة الجزائرية الأرضية التي حصلت على حقوق بث هذه القمة الأفريقية مجانًا عبر تردداتها المحلية.

ترتيب الأهلي وشبيبة القبائل

يتربع النادي الأهلي حاليًا على قمة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين، مما يجعله في وضعية مريحة نسبيًا قبل جولتين من الختام.

وعلى النقيض تمامًا، يقبع شبيبة القبائل في قاع الترتيب بنقطتين فقط، وهو ما يجعل مواجهة الليلة بمثابة طوق نجاة للفريق الجزائري الذي لم يعرف طعم الانتصار في دور المجموعات حتى الآن.