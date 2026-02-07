استمع لأفضل موسيقى بدون توقف.. تردد قناة طرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 11:27 مساءً - يزداد اهتمام عشاق الموسيقى والغناء بالبحث عن التردد الجديد لقناة طرب على القمر الصناعي نايل سات، نظرًا لشهرتها الواسعة كواحدة من أبرز القنوات الغنائية التي تقدم محتوى موسيقي متنوعًا على مدار الساعة.

تردد قناة طرب الجديد على النايل سات 2026

تعتبر القناة خيارًا مثاليًا لكل محبي الموسيقى الراغبين في الاستمتاع بمزيج متكامل من الأغاني القديمة والحديثة، مع تجربة مشاهدة عالية الجودة على مدار اليوم، وتردد قناة طرب الجديد هو:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11526.

الاستقطاب هو أفقي "H".

ومعدل الترميز هو 27500.

ما تقدمه قناة طرب الجديد

تتميز قناة طرب الجديدة بتقديم مجموعة غنية من الأغاني العربية والأجنبية، إلى جانب فقرات متنوعة تضم مقتطفات نادرة لأشهر نجوم الغناء في العالم العربي وأغاني كلاسيكية تعكس روعة الفن القديم، بالإضافة إلى أحدث الأعمال الموسيقية المعاصرة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.