حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 11:27 مساءً - تترقب القارة السمراء قمة حسين آيت أحمد بالجزائر اليوم حينما يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على شبيبة القبائل في لقاء حاسم يجمع بين طموحات المارد الأحمر في تأكيد الصدارة ورغبة الفريق الجزائري في التشبث بآخر آمال التأهل.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الأسطورة مباشر في دوري أبطال أفريقيا بجودة عالية hd دون تقطيع

تدخل كتيبة المدرب ييس توروب المباراة بقائمة مدججة بالنجوم، يتقدمهم محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، مع وجود تطلعات جماهيرية كبيرة لحسم مقعد في الأدوار الإقصائية قبل الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل؟

ستكون مباراة الأهلي وشبيبة القبائل منقولة عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2، لضمان تغطية شاملة لكافة أحداث هذه الموقعة الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل مجانًا

بإمكان الجماهير الجزائرية والمتابعين داخل حدود الجزائر مشاهدة اللقاء عبر القناة الجزائرية الأرضية التي حصلت على حقوق بث المباراة داخل الدولة المستضيفة؛ مما يوفر فرصة لمتابعة ديربي الشمال الأفريقي مجانًا عبر التردد الأرضي.

تشكيلة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل اليوم

اختار الجهاز الفني للأهلي مجموعة من الأسماء لتمثيل الفريق في هذه الرحلة الشاقة، حيث ضمت القائمة في حراسة المرمى (الشناوي، شوبير، حمزة علاء)، وفي الدفاع (ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، بيكهام، محمد هاني، كوكا، محمد شكري، أحمد عيد، عمرو الجزار).

بينما شمل الوسط والهجوم (مروان عطية، ديانج، بن رمضان، الشحات، تريزيجيه، بن شرقي، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، يوسف بلعمري، مروان عثمان، ومحمد شريف).

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

يدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويهدف لتكرار تفوقه على الشبيبة بعد الفوز ذهابًا برباعية، حيث إن الفوز الليلة يعني رسميًا التأهل إلى الدور القادم وتجنب الحسابات المعقدة، كما يدرك شبيبة القبائل أن أي تعثر جديد أمام جمهوره سيعني تبخر أحلام الاستمرار في البطولة.