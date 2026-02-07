تردد القناة الجزائرية الشبابية الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 11:27 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية الليلة إلى ملعب "حسين آيت أحمد" بالجزائر، حيث يستضيف فريق شبيبة القبائل نظيره النادي الأهلي المصري في مباراة حاسمة، وقد أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقل اللقاء مجاناً لمشاهديها عبر قمر نايل سات، لضمان متابعة جماهيرية واسعة لهذا الصدام العربي القوي.

الأهلي يسعي لمواصلة التصدر في مواجهة شبيبة القبائل

ويدخل الأهلي المباراة تحت ضغط كبير، بعد الاكتفاء بالتعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، وهي نتيجة زادت من اشتعال المنافسة داخل المجموعة، وفتحت الباب أمام جميع الاحتمالات قبل الجولات الحاسمة.

ويضع الجهاز الفني للفريق الأحمر الفوز هدفًا لا بديل عنه، من أجل تدعيم موقفه في ترتيب المجموعة الثانية، والابتعاد عن سيناريو الحسابات المعقدة التي قد تفرض نفسها في الجولة الأخيرة.

وتضم المجموعة الثانية فرقًا قوية تتنافس بقوة على بطاقتي التأهل، وهي الأهلي، شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، ما يجعل كل مواجهة بمثابة اختبار مصيري في رحلة البحث عن المجد القاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تُنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر شاشة beIN Sports 2، إلى جانب البث عبر القناة الجزائرية الأرضية، لتمكين الجماهير من متابعة اللقاء المرتقب كما يمكن متابعة مجريات المباراة مجاناً من خلال قناة الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعى: نايل سات.

االتردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الاستقطاب: أفقى.