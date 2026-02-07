حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 11:27 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والأفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب حسين آيت أحمد بالجزائر، حيث يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على شبيبة القبائل في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، ويدخل المارد الأحمر اللقاء وعينه على حصد النقاط الثلاث لتأمين تأهله رسميًا وصدارة المجموعة، بينما يقاتل كناري الجزائر من أجل التمسك بفرصة التأهل الأخيرة والثأر من خسارة الجولة الأولى.

لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم في أبطال أفريقيا بدون تقطيع بأقوى جودة عالية

يتربع الأهلي على قمة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه الجيش الملكي ويانج أفريكانز بـ 5 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل شبيبة القبائل الترتيب بنقطتين فقط.

ويمثل الفوز اليوم للأهلي بوابة العبور الرسمية للدور القادم، في حين أن أي نتيجة غير الفوز للشبيبة قد تعني وداعهم الرسمي للمنافسات القارية هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أعلن الاتحاد الأفريقي عن انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ستكون مباراة الأهلي وشبيبة القبائل منقولة حصريًا ومباشرة عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الرسمي للبطولة في المنطقة العربية.

معلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم

أوكلت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على هذه القمة العربية الأفريقية للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي الذي سيضفي بصوته المعتاد أجواء من الحماس على مجريات اللقاء المرتقب بين متصدر المجموعة وصاحب المركز الأخير الطامح للانتفاضة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل

في ظل غياب إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، من المتوقع أن يعتمد المدرب ييس توروب على التشكيل التالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

مصطفى شوبير. خط الدفاع : محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا. خط الوسط : مروان عطية، أليو ديانج (أو إمام عاشور في حال الجاهزية)، محمد علي بن رمضان.

مروان عطية، أليو ديانج (أو إمام عاشور في حال الجاهزية)، محمد علي بن رمضان. خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، ومروان عثمان.

دوافع الأهلي وشبيبة القبائل في صدام الليلة

يسعى رفقاء تريزيجيه لمصالحة الجماهير بعد التعثرات المحلية والقارية الأخيرة بالتعادل، مستلهمين الروح من فوزهم العريض في لقاء الذهاب برباعية.

في المقابل، يتسلح شبيبة القبائل بعاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي يمحو صورة البداية الضعيفة ويحافظ على كبريائه الكروي في القارة السمراء.